موجة حارة.. حالة الطقس اليوم وغدًا في فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - يسود اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس طقس حارا نسبيا على أغلب أنحاء فلسطين، وذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الطقس يشهد انخفاض في درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



حالة الطقس غدا في فلسطين

ويشهد يوم غد السبت طقس حارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

بينما يكون الطقس يوم الأحد، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، وكذلك يوم الاثنين المقبل يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 5 درجات مئوية.

ومن جانبها حذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، مشيرة إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام مرتفعة، مما يزيد الشعور بالحر.