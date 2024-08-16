قوات الاحتلال تعتقل شابًا من طولكرم فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - شهد فجر اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من ضاحية عزبة الجراد، شرق مدينة طولكرم.



ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عايد المصري بعد مداهمة منزله في العزبة وتفتيشه.

كما داهمت قوات الاحتلال مشتلا للورود في المنطقة وفتشته وخربت محتوياته.



مستعمر يحطم أشجار الزيتون في بلدة بتير في بيت لحم

وفي سياق متصل قام مستعمر، الليلة، على رعي أغنامه، وتحطيم أشجار زيتون في أراضي بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفاد المواطن عمر القيسي لمراسل "وفا"، بأن مستعمرا أقدم على رعي أغنامه وتحطيم 10 أشجار زيتون في أرضه وأرض شقيقه إبراهيم في منطقة "الخمار" في بتير، بعد أن قص الأسلاك الشائكة التي تحيط بأرضهما، مضيفا أن رعي الأغنام أدى أيضا إلى اتلاف مزروعات الفقوس والكوسا واللوبياء.

يذكر أن المستعمر الذي يدعى "ليئور" كان قد أقام بؤرة استعمارية في المنطقة، وينطلق منها للاعتداء على المزارعين وأراضيهم، حيث أقدم قبل أيام على تحطيم 26 شجرة زيتون في الأراضي التي يمتلكها الشقيقين عمر وإبراهيم القيسي في المنطقة.