بو حبيب: ندعو أشقاءنا العرب لكبح جماح إسرائيل ووقف عدوانها في غزة وإعادة الهدوء إلى جنوب لبنان

أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، الى أن "لبنان يعول على جهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلي في غزة وإعادة الهدوء إلى جنوب لبنان"، مجدداً دعوته "الى الأشقاء العرب لكبح جماح اسرائيل ووضع حد لإعتداءاتها".

ولفت بو حبيب، الى أنه "رغم الوضع الخطير لا ننسى أزمة السوري التي نعاني مع أعبائها ونطلب تضافر كل الجهود بشكل عاجل لمعالجتها بعيداً عن التسييس ونطلب عودة عمل اللجنة الخماسية".