إصابات جراء زلزال ضرب غرب سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن حوالي 17 شخصا أصيبوا في مدينة "سلمية" غرب البلاد، اليوم الجمعة، بعد زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.

وشعر سكان في أنحاء سوريا ولبنان بالزلزال الذي ذكر مركز أبحاث علوم الأرض الألماني أن مركزه كان على عمق 10 كيلومترات.

وكان زلزال بقوة 4.8 درجة ضرب مدينة حماة في غرب سوريا في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، مما أثار حالة من الذعر مع إصابة العشرات لكن دون سقوط قتلى.

كانت تقديرات أولية صادرة عن المركز الوطني السوري للزلازل أفادت، في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن زلزالا بقوة 5,2 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب مدينة السلمية، في ريف حماة.

وأوضح المركز أن الهزة، التي شعر بها السكان في عدد من المحافظات، وقعت على بعد 4 كيلومترات غرب مدينة السلمية.