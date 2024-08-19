القوات الروسية تسقط طائرة بدون طيار فوق أوريول

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حاكم منطقة أوريول الروسية أندريه كليتشكوف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة بدون طيار فوق المنطقة.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، كتب كليتشكوف على قناته بموقع التواصل الاجتماعي "تليجرام": "تعرضت منطقة أوريول الليلة الماضية للهجوم مرة أخرى حيث تم إسقاط طائرة بدون طيار للعدو (القوات الأوكرانية) في المجال الجوي للمنطقة، ولم تقع إصابات أو أضرار".

وأفاد المحافظ أن فرق الاستجابة تعمل في الموقع.

وقال كليتشكوف أيضا إنه على الرغم من الهجمات الأوكرانية المستمرة، واصلت منطقة أوريول تقديم المساعدة للنازحين داخليا من المناطق الحدودية للمناطق الروسية المجاورة، مؤكدا: "لا شك أننا معا سنكون قادرين على مواجهة أي تحديات".

القوات الروسية تسيطر على 30 معقل للجيش الأوكراني



وفي سياق آخر قال المتحدث باسم مجموعة القتال الغربية الروسية، إيفان بيجما، لوكالة تاس اليوم، إن المجموعة سيطرت على 30 معقلا للجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي.

وأضاف أن "وحدات البنادق الآلية في مجموعة المعركة الغربية حسنت مواقعها في الحافة الأمامية واستولت على 30 معقلا للعدو".

