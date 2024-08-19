الجيش الاسرائيلي يعترض أهداف جوية من لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدة أهداف جوية قادمة من لبنان وسقوط بعضها في منطقة يعرا بالجليل الغربي، وفقا ل"روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها مؤخرا في منطقة الجليل الغربي، حول تسلل طائرة معادية، تم رصد عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي عبرت من الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "نجح مقاتلو الدفاع الجوي في اعتراض بعضها وسقطت بعض الأهداف في منطقة يعرا".

من جانب آخر أفاد موقع "والا" العبري بوقوع إصابات نتيجة انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة يعرا بالجليل الغربي.

وفجر اليوم الاثنين، قال أدرعي في بيان منفصل: "أمس الأحد هاجمت مقاتلة تابعة لسلاح الجو مبان عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في مناطق عيتا الشعب، بيت ليف وحولا جنوب لبنان"

وتتواصل المعارك في جنوب لبنان منذ أكثر من 10 أشهر بين "حزب الله" الذي أعلن في 8 أكتوبر الماضي أنه سيكون جبهة إسناد للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر.