ليتوانيا تبدأ بناء قاعدة عسكرية قرب حدود روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت ليتوانيا، اليوم الاثنين، بناء قاعدة عسكرية تصلح لضم ما يصل إلى أربعة آلاف جندي ألماني جاهز للقتال بمجرد اكتمالها بحلول نهاية 2027، في أول انتشار أجنبي دائم للجيش الألماني منذ الحرب العالمية الثانية.

تعهدت ألمانيا، العام الماضي، بنشر قوات في ليتوانيا، البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي والمتاخم لروسيا.

وشبَّه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس هذا القرار بقرار نشر قوات الحلفاء في ألمانيا الغربية خلال الحرب الباردة للدفاع عن أوروبا الغربية في حالة وقوع هجوم من الاتحاد السوفيتي السابق.

وبحسب تقدير رايمونداس فيكسنوراس رئيس هيئة الأركان في الجيش الليتواني، من المقرر أن تنفق ليتوانيا ما يزيد على مليار يورو (1.10 مليار دولار أميركي) على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتطوير هذه القاعدة، في أحد أكبر المشاريع الإنشائية في تاريخها.

وقال فيكسنوراس، على هامش حفل إطلاق المشروع، إنه "استثمار ضخم" لدولة يبلغ عدد سكانها 2.9 مليون واقتصادها عُشر حجم اقتصاد ألمانيا.

من المقرر أن تضم القاعدة في "رودنينكاي"، القريبة من العاصمة فيلنيوس والواقعة على بعد 20 كيلومترا فقط من بيلاروسيا، ما يصل إلى أربعة آلاف جندي وتخزين وصيانة دبابات وغيرها من العتاد، فضلا عن ميادين للرماية بجميع مساحاتها. ومن المقرر نشر نحو ألف من المتعاقدين العسكريين والمدنيين الألمان الإضافيين في مواقع أخرى من ليتوانيا.

غير أنه لم يتم التعاقد بعد سوى على تشييد نحو خُمس مباني المجمع في رودنينكاي، مما يثير مخاوف من أنها لن تكون جاهزة في الوقت المحدد.

وقال لوريناس كاسيوناس وزير الدفاع الليتواني للصحفيين إن وزارته سترسي العقود لبقية الأعمال بحلول نهاية العام الحالي، وهو ما يتزامن مع انتهاء فترة ولاية الحكومة الحالية.

ووفقا لمسودة ميزانية سرية، طلبت الحكومة الألمانية من البرلمان 2.93 مليار يورو لشراء 105 دبابات من طراز "ليوبارد 2 إيه.8"، من المقرر تخصيص بعضها لتجهيز القاعدة في ليتوانيا.