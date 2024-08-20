نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، عن موعد تراجع أسعار البطاطس بمختلف الأسواق بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية في أسعارها.

وقال "أبوصدام" لمصراوي إن أسعار البطاطس ستشهد تراجعًا بنسبة 50% مطلع نوفمبر المقبل، موضحًا أنه موعد العروة الجديدة للبطاطس والتي زرع فيها ما يقرب من 100 ألف فدان مؤكدًا على أن سعرها الحالي بالأسواق هو الحد الأقصى لها.

وشهدت أسعار البطاطس خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا وتراوحت أسعارها ما بين 25:20 جنيه بمختلف الأسواق.

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