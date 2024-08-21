شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: العلمين تستضيف معرض مصر الدولى للطيران سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تحتضن مصر أرض الكنانة مهد الحضارات "معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024"، فى نسختة الأولى بمدينة العلمين الجديدة، إحدى المدن السياحية الواعدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل بمطار العلمين الدولي. والذى يعد حدثا عالميا فريدا تتعانق فيه دول العالم لفتح وتعزيز آفاق التعاون الوثيق في مجال الطيران والفضاء، بمشاركة أكثر من 100 دولة، وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر شركات مصنعى الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، وبحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدنى.

وسيوفر منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية - عسكرية - موجهة بساحة العرض المكشوف وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية فى أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.