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وزارة الطيران: العلمين تستضيف معرض مصر الدولى للطيران سبتمبر المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد مصطفى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 09:20 م

تحتضن مصر أرض الكنانة مهد الحضارات "معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024"، فى نسختة الأولى بمدينة العلمين الجديدة، إحدى المدن السياحية الواعدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل بمطار العلمين الدولي. والذى يعد حدثا عالميا فريدا تتعانق فيه دول العالم لفتح وتعزيز آفاق التعاون الوثيق في مجال الطيران والفضاء، بمشاركة أكثر من 100 دولة، وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر  شركات مصنعى الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، وبحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدنى.

وسيوفر منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية - عسكرية - موجهة بساحة العرض المكشوف وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية فى أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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