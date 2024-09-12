افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان الوضع الامني في مخيم عين الحلوة توتر بين حركة فتح وجند الشام وذلمك على خلفية تركيب كاميرات مراقبة في تجمع مدارس الاونروا التي تفصل بين منطقتي الطوائ والبركسات، وقد جرت اتصالات فلسطينية بين مختلف القوى الوطنية والإسلامية من اجل تطويق ذيوله.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توتر في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح وجند الشام وذلمك على خلفية تركيب كاميرات مراقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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