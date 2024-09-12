النشرة: الطيران المسير يحلق في عدة مناطق في جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان مسيرة إسرائيلية جددت طلعاتها الاستكشافية التجسسية فوق مزارع شبعا المحتلة ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل حرمون المشرف على منطقة راشيا الوادي والمقلب الشرقي لسهل البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح، وخاصة فوق تلال برغز عرمتى والريحان.

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