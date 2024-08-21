شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية ضمن أبرز الملفات على مائدة "زراعة النواب" والان مع تفاصيل الخبر

تستعد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لفتح عدد من الملفات الحيوية بدور الانعقاد العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، أبرزها دراسة الجهود البحثية لاستنباط أصناف جديدة من القطن تتلاءم مع المتغيرات المناخية وندرة المياه، وذات إنتاجية عالية ومواصفات تصنيعية تتلاءم مع حجم الصادرات المصرية من القطن.

ومن الملفات المهمة للجنة أيضا إعداد خريطة زراعية لزراعة المحاصيل الأساسية، يتم تحديثها وفقًا للمستجدات تحقيقًا للصالح العام، التعرف على خطة التوسع في زراعة محصول البطاطس بالأراضي الزراعية القديمة والجديدة والمشكلات التي تعرقل استيراد تقاوي بطاطس عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض خاصة مرض العفن البنى، وإتاحتها للزراع بأسعار مناسبة مع دراسة أسباب تراجع المساحات المنزرعة بها في الفترة الماضية، مما تسبب في ارتفاع أسعارها بالأسواق المصرية.

ومن الملفات أيضا، دراسة سُبل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية (عباد الشمس – فول الصويا) لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت الغذائية وتوفير مستلزمات صناعة الأعلاف الحيوانية، المتابعة المستمرة لمشكلات الزراع، تفعيل دور الجمعيات التعاونية في خدمة الزراع وتفعيل الكارت الذكي للفلاح، تفعيل دور المراكز البحثية التابعة لوزارة الموارد المائية والري وكذلك التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقديم المزيد من الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالأراضي الجديدة، والتعرف على معوقات تصدير الحاصلات الزراعية وأسباب تراجع دور الارشاد الزراعي في النهوض بالمحاصيل التصديرية.