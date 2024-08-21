الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة استراتيجية شرقي أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أعلن الجيش الروسي، أمس، السيطرة على مدينة «نيويورك» في منطقة دونيتسك، في سياق تقدمه المتواصل في شرق أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن «تحرير نوفغورود سكوي (الاسم الروسي للمدينة)، وهي إحدى أكبر بلدات منطقة توريتسك والمركز اللوجستي ذو الأهمية الاستراتيجية».

حملت البلدة اسم «نيويورك» حتى عام 1951، حين أطلقت عليها السلطات السوفيتية إبان الحرب الباردة اسم «نوفغورود سكوي»، ثم استعادت اسمها في صيف 2021. وتقع البلدة على مسافة 6 كيلومترات إلى الجنوب من بلدة «توريتسك» التي تتعرض لهجوم روسي مستمر منذ عدة أسابيع.

وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف أمس، إن روسيا شكلت ثلاث مجموعات عسكرية جديدة لتعزيز الأمن في المناطق المتاخمة لأوكرانيا. وسميت المجموعات على اسم مناطق «كورسك وبيلجورود وبريانسك».

وتخوض القوات الروسية قتالاً ضد القوات الأوكرانية في منطقة «كورسك» منذ السادس من أغسطس، عندما اقتحم الآلاف من القوات الأوكرانية الحدود الغربية لروسيا.