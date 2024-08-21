إثيوبيا انتهكت كافة الاتفاقيات.. خبير يكشف عن الأضرار السياسية لسد النهضة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي عن الأضرار السياسية للقرار الإثيوبي بالملء الخامس لسد النهضة دون تنسيق مع دول المصب

وقال شراقي عبر بوست نشره على صفحته الشخصية على فيس بوك إن التخزين الخامس يؤكد على استمرار إثيوبيا لفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات إحادية، والانتهاك السابع للاتفاقيات الموقعة بين مصر وإثيوبيا (اتفاقيات 1891، 1902، 1906، 1925، 1993) والأعراف الدولية، واعلان مبادئ سد النهضة 2015، وتوصيات القمم المصغرة للاتحاد الأفريقي، و البيان الرئاسؤ لمجلس الأمن سبتمبر 2021، بعد أن عقد جلستين فؤ يونيو 2020، والأخرى في يوليو 2021، والقرارات الأحادية الخاصة بالتخزين الأول (1-21 يوليو 2020) والثاني (4-18 يوليو 2021) وتشغيل التوربين رقم 10 في 20 فبراير 2022، والتوربين رقم 9 في 11 أغسطس 2022، والتخزين الرابع 14 يوليو – 9 سبتمبر 2023، والتخزين الخامس بدءً من 17 يوليو حتى الآن.

وأوضح شراقي أن الأضرار السياسية للتخزين الخامس تشمل مزيدًا من التوتر فى العلاقات السياسية بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، وأن تتجرأ إثيوبيا لاتباع نفس الأسلوب عند إقامة سدود أخرى دون اتفاق أو تشاور، وتشجيع باقي دول المنابع لاتباع الطريقة الإثيوبية عند إنشاء سدود على روافد نهر النيل،

وأشار إلى عدم قدرة الاتحاد الأفريقي على حل مشاكل القارة الأفريقية، وكذلك مجلس الأمن الذي أعلن بيانا لم تنفذه إثيوبيا، وفشل أي مساعي خليجية قد تكون تمت بعيدًا عن الاعلام.

ولفت إلى أن مشكلة سد النهضة ليست على رأس موضوعات اهتمام الادارة الأمريكية فر الشرق الأوسط أو القرن الأفريقر، وأخيرًا احراج المسئولين فر مصر والسودان أمام شعبيهما.

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