الرئيس الكولومبي يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - وقع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مساء اليوم الأحد، 18 أغسطس 2024 ، مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل.

وقال الرئيس الكولومبي، إن حظر تصدير الفحم يأتي للضغط على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب على غزة .

وكانت وزارة التجارة الكولومبية أوصت في شهر حزيران الماضي، بفرض قيود على مبيعات الفحم لإسرائيل، كما أعلن الرئيس الكولومبي في شهر أيار الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل، واصفا حكومة نتنياهو بأنها ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين.

وفي أيار/مايو الماضي قطعت كولومبيا علاقتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي٬ كما وصف الرئيس الكولومبي حكومة نتنياهو بأنها ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين. في حين رد نتنياهو على بيترو بأنه "مؤيد ل حماس معادٍ للسامية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الكولومبي، دعم بلاده لقرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل بوقف هجماتها فوراً على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأوضح أن الحكم الذي أصدرته المحكمة "بوقف الإبادة الجماعية من قبل حكومة نتنياهو يظهر طبيعة الهمجية التي أطلق لها العنان ضد فلسطين".

ويذكر أن أسرائيل تعتمد في خمس إنتاجها من الكهرباء على الفحم، ومن المتوقع أن ينخفض إلى ما يصل إلى 3% في العام المقبل. وفي أوقات الضغط الشديد، يمكن لاثنتين من محطات الطاقة الرئيسية في الاحتلال التحول إلى الفحم كدعم احتياطي في حالات الطوارئ.

المصدر : وكالات