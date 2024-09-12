بمشاركة رئيس المخابرات ورئيس وزراء قطر ووفد من حماس.. مصدر رفيع المستوى: اختتام مباحثات الدوحة للتهدئة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مصدر مصري رفيع المستوى عن اختتام مباحثات الدوحة للتهدئة، بمشاركة رئيس المخابرات الوزير عباس كامل، ورئيس وزراء قطر، ووفد من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" برئاسة خليل الحية.

ووفقا لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال المصدر إن المباحثات اتسمت بالجدية وتشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة.

وأعلنت حركة "حماس" أن الوفد المفاوض التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في الدوحة، لاستعراض تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ورحبت الحركة بالدور المصري القطري وجهودهما المبذولة في المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقالت "حماس": "تم التأكيد على استعداد الحركة للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس بايدن في 31/05/2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735 وما تم التوافق عليه سابقًا خاصة توافقات 2/7/2024م، دون وضع أية مطالب جديدة، ورفضها لأي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف."

وأضافت حركة المقاومة الفلسطينية: "رفضنا أية مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد على أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية متفق عليها."

واختتمت الحركة بيانها: "نرحب بإجراء حوار وطني شامل مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على رؤية وطنية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتوحيد الساحة الوطنية، والتأكيد على تجاوبنا مع جهود الوسطاء، وترحب باستمرار دورهم وجهودهم من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة والإغاثة لشعبنا وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار."