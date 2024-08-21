ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن مصدر مطلع اليوم، إن تحطم الطائرة الهليكوبتر الذي أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في أيار سببه الظروف الجوية وعدم قدرة الطائرة على تحمل الوزن الذي كان على متنها، وذلك وفقا للنتائج النهائية للتحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر فارس: النتائج النهائية للتحقيق اظهرت ان طائرة الرئيس الإيراني السابق رئيسي سقطت بسبب الظروف الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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