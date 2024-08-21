"سوناطراك": الجزائر ستزود لبنان بـ30 ألف طن من الوقود كمرحلة أولى

أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية أنها "ستشرع في نقل شحنات الوقود إلى لبنان مساء الأربعاء". وكشفت أنها "ستزود الجزائر لبنان بـ 30 ألف طن من الوقود كمرحلة أولى، من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".

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