شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات الاتحاد الأوروبي تشدد القواعد الخاصة بالسوائل في حقائب اليد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد المطارات بمختلف أنحاء دول الاتحاد الأوروبي تشديد القواعد بالنسبة للسوائل، في حقائب اليد، مرة أخرى اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، إذ سيقتصر السماح للركاب مجددا بحمل حاويات لا يزيد حجمها على لتر واحد.

كما سيكون لزاما تعبئة حاويات السوائل معا، في كيس بلاستيك شفاف واحد، بحجم أقصى قدره لتر واحد.

وجرى تخفيف القواعد الخاصة بالسوائل، التي تم إدخالها في عام 2006، في بعض نقاط التفتيش بالمطارات الألمانية، إذا كان من الممكن فحص الأمتعة، باستخدام أجهزة التصوير المقطعي المحوسب، التي تستخدم تقنية تم تطويرها للفحص الطبي، التي يمكن أن ترسم سريعا صورة ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقيبة.

غير أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أثاروا شكوكا بشأن مصداقية أجهزة التصوير المقطعي المحوسب الجديدة.

الماسحات الضوئية

ولفتت الشرطة الاتحادية الألمانية وشركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت الانتباه إلى التغيير الوشيك للقواعد اليوم الأربعاء.

وأصبحت القواعد الأكثر مرونة، والتي كانت تسمح ببقاء السوائل داخل الحقائب، الآن شيئا من الماضي، على الأقل في الوقت الحالي، في انتظار مراجعة أمنية للماسحات الضوئية الجديدة.