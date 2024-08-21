4 شهداء و18 جريحًا في مجزرة إسرائيلية بمدرسة صلاح الدين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة في تصريحات لوسائل إعلام عربية أن 4 شهداء و18 جريحًا سقطوا في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في مدرسة صلاح الدين غربي مدينة غزة ، وأوضح أن هذه المدرسة كانت تؤوي نازحين فارين من القصف المتواصل، لتصبح هدفًا لقصف آخر أوقع المزيد من الضحايا.

وأدان المدير العام للمكتب الإعلامي بشدة هذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته والعمل على وقف هذا الاستهداف الممنهج لسكان قطاع غزة.

وأشار المسؤول إلى أن مدرسة صلاح الدين هي عاشر مركز إيواء يتعرض للقصف الإسرائيلي منذ مطلع الشهر، في سلسلة من الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية والملاجئ التي تأوي النازحين، مما يعكس، حسب تعبيره، إصرار الاحتلال على ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

كما أعرب عن أسفه لعدم استجابة المجتمع الدولي لنداءات إنشاء مستشفيات ميدانية في محافظة غزة، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تزداد سوءًا مع تصاعد وتيرة القصف واستمرار استهداف البنية التحتية المدنية

13 شهيدًا وعشرات المصابين إثر غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق شرقي خان يونس

أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية بأن 13 شخصًا استشهدوا وأصيب عشرات آخرون جراء غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة شرقي خان يونس في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن الغارات تسببت في دمار كبير بالمنازل والممتلكات، وأدى القصف إلى إعاقة فرق الإنقاذ والإسعاف عن الوصول إلى العديد من المناطق المنكوبة، مما يزيد من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

وأوضحت المصادر أن بين الشهداء نساء وأطفال، وأن المستشفيات في خان يونس تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع العدد الكبير من المصابين، في ظل نقص المعدات الطبية والإمدادات الأساسية.

هذا التصعيد يأتي في إطار العدوان المستمر على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وزيادة المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر.

مجزرة إسرائيلية في مدرسة صلاح الدين التابعة للأونروا وتؤوي نازحين غربي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام عربية بوقوع مجزرة مروعة في مدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غربي مدينة غزة، والتي كانت تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين.

وبحسب التقارير، تعرضت المدرسة لقصف إسرائيلي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء الذين لجأوا إلى المدرسة هربًا من القصف المستمر على مناطقهم السكنية.

وذكرت المصادر أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى موقع المدرسة بسبب استمرار القصف، مما يفاقم من حجم الكارثة ويزيد من عدد الضحايا.

هذه المجزرة تأتي في إطار تصعيد عنيف تشهده غزة، حيث تتعرض العديد من المنشآت المدنية والملاجئ التي تؤوي النازحين لقصف عنيف، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وشيكة في القطاع.