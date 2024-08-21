ليبرمان: علينا عزل غزة بشكل كامل دون كهرباء ولا ماء ولا وقود ولا بضائع

ياسر رشاد - القاهرة - صرح زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، اليوم بأنه يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد قطاع غزة ، وقال ليبرمان إنه من الضروري "عزل غزة بشكل كامل"، مشددًا على أن هذا العزل يجب أن يشمل قطع الكهرباء، ووقف إمدادات الماء، والوقود، ومنع دخول أي بضائع.

وأضاف ليبرمان أن هذا النهج الصارم يأتي كجزء من استراتيجيته لممارسة أقصى قدر من الضغط على غزة، مؤكدًا أنه بدون هذه الخطوات الحازمة لن يكون هناك أي تغيير في الوضع الأمني. وأشار إلى أن هذه التدابير يجب أن تظل قائمة إلى حين تحقيق الأهداف الإسرائيلية.

وأتت تصريحات ليبرمان في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى حل للأزمة المتفاقمة في غزة، وسط تصاعد العنف والمواجهات المستمرة في المنطقة.

وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: ندعو المؤسسات الدولية لحماية مستشفى شهداء الأقصى مع اقتراب العمليات العسكرية منه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم عن قلقها البالغ إزاء اقتراب العمليات العسكرية من مستشفى شهداء الأقصى. وأكدت الوزارة في بيانها أن المستشفى يقدم خدمات حيوية للمدنيين في المنطقة، وأن أي اعتداء عليه سيشكل جريمة ضد الإنسانية.

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المستشفى وضمان عدم استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية. وأشارت إلى أن الوضع الأمني المتدهور يزيد من المخاطر على حياة المرضى والكوادر الطبية، ويعوق قدرة المستشفى على تقديم الرعاية اللازمة.

وأكدت الوزارة على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية المنشآت الطبية والمدنيين في أوقات النزاع، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

7 شهداء منهم طفلان و5 نساء في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في بني سهيلا شرقي خان يونس

أفادت وسائل إعلام عربية بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف خيام نازحين في منطقة بني سهيلا شرقي خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص، بينهم طفلان و5 نساء. وذكرت المصادر أن الهجوم وقع في ساعات متأخرة من الليل، وأن الضحايا كانوا نازحين لجأوا إلى المنطقة هربًا من القصف المكثف في مناطق أخرى.

وأكدت المصادر أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، حيث واجهت صعوبة كبيرة في انتشال الجثث بسبب تدمير الخيام بالكامل. وتأتي هذه المجزرة في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلف عشرات الضحايا من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.

وأثارت هذه المجزرة موجة غضب واستنكار واسعة، حيث طالبت منظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها