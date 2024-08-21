محمد العوامي يكشف أسباب امتناعه عن الظهور الإعلامي الفترة الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الإعلامي محمد العوامي، عن استيائه من الأداء الإعلامي في ليبيا، مؤكدًا أنه فضل عدم الظهور في الإعلام خلال الفترة الماضية.

وأضاف العوامي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية الحياة، اليوم الأحد: "أنا مش شايف وسط اللخبطة الكبيرة خلال الفترة الماضية، أن أخرج للإعلام وأتكلم، كنت أرى أنه من الأفضل أن نعمل جميعًا لتحقيق استقرار ليبيا وحمايتها من المؤامرات الداخلية والخارجية".

وطالب العوامي بضرورة فرض نظام اتحادي يضمن العدالة بين مكونات الليبيه برقة وطرابلس وفزان والإسراع في التوزيع العادل للثروة بين أقاليم ليبيا لضمان الاستقرار .