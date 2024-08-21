مجزرة إسرائيلية في مدرسة صلاح الدين التابعة للأونروا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عربية بوقوع مجزرة مروعة في مدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غربي مدينة غزة، والتي كانت تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين.

وبحسب التقارير، تعرضت المدرسة لقصف إسرائيلي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء الذين لجأوا إلى المدرسة هربًا من القصف المستمر على مناطقهم السكنية.

وذكرت المصادر أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى موقع المدرسة بسبب استمرار القصف، مما يفاقم من حجم الكارثة ويزيد من عدد الضحايا.

هذه المجزرة تأتي في إطار تصعيد عنيف تشهده غزة، حيث تتعرض العديد من المنشآت المدنية والملاجئ التي تؤوي النازحين لقصف عنيف، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وشيكة في القطاع.

ليبرمان: علينا عزل غزة بشكل كامل دون كهرباء ولا ماء ولا وقود ولا بضائع

صرح زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، اليوم بأنه يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد قطاع غزة. وقال ليبرمان إنه من الضروري "عزل غزة بشكل كامل"، مشددًا على أن هذا العزل يجب أن يشمل قطع الكهرباء، ووقف إمدادات الماء، والوقود، ومنع دخول أي بضائع.

وأضاف ليبرمان أن هذا النهج الصارم يأتي كجزء من استراتيجيته لممارسة أقصى قدر من الضغط على غزة، مؤكدًا أنه بدون هذه الخطوات الحازمة لن يكون هناك أي تغيير في الوضع الأمني. وأشار إلى أن هذه التدابير يجب أن تظل قائمة إلى حين تحقيق الأهداف الإسرائيلية.

وأتت تصريحات ليبرمان في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى حل للأزمة المتفاقمة في غزة، وسط تصاعد العنف والمواجهات المستمرة في المنطقة.

وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: ندعو المؤسسات الدولية لحماية مستشفى شهداء الأقصى مع اقتراب العمليات العسكرية منه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم عن قلقها البالغ إزاء اقتراب العمليات العسكرية من مستشفى شهداء الأقصى. وأكدت الوزارة في بيانها أن المستشفى يقدم خدمات حيوية للمدنيين في المنطقة، وأن أي اعتداء عليه سيشكل جريمة ضد الإنسانية.

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المستشفى وضمان عدم استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية. وأشارت إلى أن الوضع الأمني المتدهور يزيد من المخاطر على حياة المرضى والكوادر الطبية، ويعوق قدرة المستشفى على تقديم الرعاية اللازمة.

وأكدت الوزارة على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية المنشآت الطبية والمدنيين في أوقات النزاع، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.