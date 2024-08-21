الموسوي: الرد على اغتيال القائد فؤاد شكر لن يكون ملتبسا وسيدركه الجميع

أشار عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي، خلال تشييع أحد عناصر "حزب الله" في بلدة النبي شيت، الى أن "استهداف المواطنين في بيوتهم الآمنة لن يزيدهم إلا تمسكا بخيار الدفاع عن وطنهم، ودعمهم للمقاومة، وأن الوحشية الصهيونية التي يمارسها العدو على الأبرياء في البقاع والجنوب وصولا إلى غزة وحدت الدماء التي ستنتصر على السيف في نهاية المطاف".
وفي سياق منفصل، لفت الموسوي، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أننا "سنبقى في معركة إسناد غزة ولن يثنينا ازدياد الشهداء والتضحيات"، مؤكداً أن "الرد على اغتيال القائد فؤاد شكر لن يكون ملتبسا وسيدركه الجميع".
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