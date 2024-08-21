الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق مناطق جنوب لبنان وصولا الى بيروت

خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت فوق مناطق جنوب لبنان مرورا بصيدا واقليم الخروب وصولا الى بيروت. وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بتحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، وصولا حتى أجواء البقاع منفذا غارات وهمية فوق المنطقة.

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