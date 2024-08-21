أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت جولة في محور فيلدلفيا بين مصر وقطاع غزة، وزعم أنه تم إخضاع لواء رفح التابع لحماس، مشيرا إلى أن "معظم الأنفاق الحدودية هي خنادق حُفرت بأدوات هندسية فوق سطح الأرض وتم طمرها بالتراب".
ولفت غالانت الى انه يجب أن نلتزم بأهداف الحرب فيما يتعلق بحماس والاسرى، والآن علينا أن ننظر إلى الشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت في محور فيلادلفيا: أخضعنا لواء رفح ومعظم الأنفاق الحدودية طمرناها بالتراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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