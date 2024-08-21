نتانياهو: مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم إزاء التهديدات القريبة والبعيدة

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "سلاح الجو هو القبضة الحديدية التي تستطيع أن تضرب الخاصرة الرخوة لأعدائنا"، وشدد على أننا "مستعدين لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم إزاء التهديدات القريبة والبعيدة".

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