ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية تريبورا الهندية إلى 20 قتيلاً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تسبّبت الفيضانات المفاجئة التي شهدتها ولاية تريبورا الهندية بعد ارتفاع منسوب المياه في العديد من الأنهار بسبب هطول الأمطار بشكل متواصل على مدار الأيام الأربعة الماضية، في مقتل 20 شخصًا حتى الآن وتشريد الآلاف الآخرين، وذلك وفقا لما أعلنه مسئولون بالولاية.

ونقلت قناة “إن دي تي في” الهندية اليوم، عن المسؤولين قولهم: إن “أكثر من 65 ألف شخص يقيمون حاليًا في 450 مخيمًا للإيواء في ثماني مناطق، وذلك بعد تضرر مئات المنازل من مياه الفيضانات العارمة”.

وتم نشر أكثر من 200 فريق إنقاذ من بينهم أفراد من الدفاع المدني وخدمات الإطفاء والطوارئ للمشاركة في عمليات البحث والإغاثة عقب الفيضانات التي اجتاحت الولاية.

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