كامالا هاريس تتعهد بالدفاع الدائم عن حق إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - تعهدت كامالا هاريس نائبة الريس الأمريكي، بالدفاع دائمًا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وذلك عندما قبلت ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة بخطاب حماسي.

أدانت هاريس في خطابها الذي طال انتظاره في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو هجمات حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر وحزنت على الأرواح البريئة العديدة التي فقدتفي غزة.

وأضافت هاريس: "اسمحوا لي أن أكون واضحة، سأدافع دائمًا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسأضمن دائمًا أن تتمتع إسرائيل بالقدرة على الدفاع عن نفسها، لأن شعب إسرائيل يجب ألا يواجه مرة أخرى الرعب الذي تسببت فيه منظمة إرهابية تسمى حماس في 7 أكتوبر، بما في ذلك العنف الجنسي الذي لا يوصف ومذبحة الشباب في مهرجان موسيقي".

كامالا هاريس تتحدث في المؤتمر الوطني الديمقراطي



تعهدت كامالا هاريس بالدفاع دائمًا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عندما قبلت ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة بخطاب حماسي.

أدانت هاريس في خطابها الذي طال انتظاره في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو هجمات حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر وحزنت على "الأرواح البريئة العديدة التي فقدت" في غزة.

وأضافت هاريس: "دعوني أكون واضحة، سأدافع دائمًا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسأضمن دائمًا أن تتمتع إسرائيل بالقدرة على الدفاع عن نفسها، لأن شعب إسرائيل يجب ألا يواجه مرة أخرى الرعب الذي تسببت فيه منظمة تسمى حماس في 7 أكتوبر، بما في ذلك العنف الجنسي الذي لا يوصف ومذبحة الشباب في مهرجان موسيقي".

بدا أن هذا القسم من خطابها يعارض الاقتراحات بأن هاريس ستقاوم دعوات من البعض في الحزب الديمقراطي للتحرك نحو موقف أكثر تأييدًا للفلسطينيين.

وفي موقفها من الشرق الأوسط الذي بدا وكأنه يعكس موقف حزب العمال البريطاني، دعت هاريس أيضًا إلى عملية سلام تعني في النهاية أن "الشعب الفلسطيني يمكنه أن يدرك حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".

واستمرت في القول: "في الوقت نفسه، ما حدث في غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية مدمر. فقدنا الكثير من الأرواح البريئة. ويفر الناس اليائسون والجوعى بحثًا عن الأمان، مرارًا وتكرارًا. إن حجم المعاناة مفجع".

وفي معرض حديثها عن المحاولة الحالية لإنهاء الحرب في غزة، أضافت هاريس: “إن الرئيس بايدن وأنا نعمل على مدار الساعة لأن الوقت قد حان الآن لإبرام صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار”.

وأضافت: "إن الرئيس بايدن وأنا نعمل على إنهاء هذه الحرب بحيث تكون إسرائيل آمنة، ويتم إطلاق سراح الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة.."

كما حذرت هاريس من أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من شأنها أن تعيد إحياء "الفوضى والكوارث" التي شهدها ولايته الرئاسية الأولى.

وأدانت جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وألقت باللوم عليه في هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، وذكّرت الناخبين بالعديد من معاركه القانونية منذ ترك منصبه.

كما تناول الرئيس المنتهية ولايته بايدن الصراع في خطابه أمام المؤتمر يوم الاثنين، قائلاً إن إدارته تحاول "منع حرب أوسع".