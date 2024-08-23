إسرائيل تكشف كواليس الهجمات على غزة خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف جيش إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، عن سلسلة الإنتهاكات التي مازال يشنها تجاه الفلسطينين في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أدرعي يكشف هجمات إسرائيل على قطاع غزة

وقال أفيخاي أدرعي متحدث جيش إسرائيل في تغريدة عبر منصة X: “ قوات جيش الدفاع في قطاع غزة قضت على العشرات وهاجمت نحو 30 هدفًاخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. من بين الأهداف التي تم تدميرها، موقع لإطلاق الصواريخ تم منه إطلاق النار على قواتنا”.

وأضاف أدرعي: “خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قامت قوات الفرقة 98 بالقضاء على العشرات وتدمير العديد من البنى التحتية في منطقة خانيونس وعلى مشارف دير البلح”.



وتابع:" في إحدى الغارات، رصدت القوات عبر طائرة مسيرة كان يشكل تهديدًا للقوات، فوجهت مروحية حربية تابعة لسلاح الجو للقضاء عليه".

وواصل أدرعي: “ استهدفت القوات مناطق تم منها إطلاق النار باتجاه غلاف غزة خلال الأسبوع المنصرم”.

وأردف أدرعي: “ تواصل قوات الفرقة 162 عملياتها في منطقة تل السلطان برفح، بالتعاون مع قوات سلاح الجو، حيث تم القضاء على العشرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”.

أشار أدرعي إلي أنه قد قضى مقاتلو الفرقة 252، الذين يعملون في وسط قطاع غزة، على عنصر كان يشكل تهديدًا للقوات ويحمل مواد متفجرة، بالإضافة إلى مهاجمة موقع إطلاق صواريخ تم منه إطلاق النار على قوات اللاحتلال في المنطقة.

وأتم : “ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على نحو 30 هدفًا في قطاع غزة، من بينها مواقع ومجمعات عسكرية، مخازن أسلحة، وكذلك مواقع إطلاق صواريخ في منطقة خان يونس بالتعاون مع قيادة الجنوب”.

ومع تصاعد الأوضاع المأساوية في غزة واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية أعمالها الوحشية، طالب نشطاء من الحزب الديمقراطي، في ختام فعاليات المؤتمر الوطني للحزب، باتخاذ خطوات عملية من شأنها أن تنهي حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل فوري، ودعم الحقوق الفلسطينية لإنهاء الصراع في المنطقة.



ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، واصل النشطاء الذين يمثلون منظمات إنسانية وحقوقية وجمعيات مدنية واتحادات عمالية وطلابية، مظاهراتهم واعتصامهم أمام مقر انعقاد المؤتمر في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بوقف حرب الاحتلال في القطاع وإنهاء الابادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.