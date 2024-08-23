شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سبعة أشخاص بحريق فندق في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قُتل سبعة أشخاص على الأقل إثر اندلاع حريق في فندق بكوريا الجنوبية بعد منتصف ليل الخميس.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أن الحرق إندلع في بوتشون ضاحية غرب العاصمة سول، حيث توفي بعض الأشخاص عقب إلقاء أنفسهم من نوافذ المبنى هربًا من النيران. كما أصيب ما لا يقل عن 12 شخصًا، من بينهم ثلاثة حالتهم خطيرة.واندلع الحريق في الطابق الثامن من الفندق المكّون من تسعة طوابق، وتم إرسال نحو 160 من رجال الإطفاء إلى الموقع لمكافحة الحريق. ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية في الفندق.