لليوم الـ 322 على التوالي إسرائيل تُواصل جريمة الإبادة الجماعية

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ 322 على التوالي، وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفًا و311 شهيدا، بالإضافة لـ 93 ألفًا و194 مصابا بجروح متفاوتة.

وذلك بالتزامن مع استمرار الحصار المُطبق وسياسة التجويع والتعطيش ومنع للعلاج التي يُمارسها الاحتلال ضد المدنيين في القطاع.

وواصلت قوات الاحتلال قصف واستهداف المدنيين وتجمعات المواطنين، والمنازل المأهولة في مختلف مناطق القطاع المحاصر، وخاصة في وسط وجنوب قطاع غزة.

وزارة الصحة في قطاع غزة

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفًا و311 شهيدا، بالإضافة لـ 93 ألفًا و194 مصابا بجروح متفاوتة.

وفي آخر التطورات الميدانية في القطاع، والتي تمثلت في استهدافات وعمليات قصف من قبل طيران الاحتلال، لا سيما في مدينة غزة وأحيائها السكنية المأهولة.

واستشهد 4 مواطنين مدنيين، صباح اليوم الجمعة، بقصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وعُرف من أسماء الشهداء: يوسف صادق العمور، محمد عماد العمور، حسين العمور، ومجهول للهوية.

وارتقى شهيد وأُصيب آخر جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين أثناء جمع الحطب في بلوك 12 بمخيم البريج وسط القطاع.

غارات إسرائيلية متواصلة على حي الزيتون

وحسب وكالة سند للأنباء"، شن الاحتلال غارات إسرائيلية متواصلة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في محيط مفترق دولة بحيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية، أن 12 مواطنا استشهدوا جراء غارات الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم.

واستهدفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم كل من: جنوب شرق بلدة المصدر وشرق دير البلح وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.