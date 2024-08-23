حرفوش يفوز بدعوى قضائية ضد ميرفت الهوز

فاز صاحب مبادرة "جمهورية لبنان الثالثة" عمر حرفوش، بالدعوى القضائية التي تقدم بها بحق مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حين تقديم الدعوى والخبيرة البيئية ميرفت الهوز، بتهم الافتراء والتحريض والقدح والذم.

وتعود الدعوى إلى أن الهوز شنت حملة على حرفوش، بعد تقدمه بمشروع لمعالجة النفايات في مدينة طرابلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من أجل إنقاذ طرابلس من كارثة النفايات التي لا تزال قائمة حتى اليوم، حيث بدأت الهوز بتوجيهات من ميقاتي (بحسب ادعائها بنص الدعوى) بشن حملة على المشروع، كما تقدمت بدعوى ضد حرفوش والمتعاونين معه، لكنها خسرت الدعوى.

اثر ذلك، بادر حرفوش إلى رفع دعوى قضائية بحق الهوز وفاز بها، ومنحه القضاء عطل وضرر بلغ 70 الف دولار أميركي.