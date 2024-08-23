"حزب الله" نعى 3 من عناصره: استهدفنا تموضعًا لجنود العدو ‏بمحيط تلة الخزان وأصبناه مباشرةً

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد حسن وسام حرقوص "أبو مهدي" مواليد عام 2005 من بلدة طورا في جنوب لبنان، قاسم صالح حرقوص "فداء" مواليد عام 2004 من بلدة طورا في جنوب لبنان، والشّهيد المجاهد عقيل قاسم غريب "أبو طالب" مواليد عام 1990 من بلدة طير حرفا في جنوب لبنان؛ الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس".

وأشارت في بلاغ ثان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:10 من اليوم الجمعة، تموضعًا لجنود العدو ‏الصّهيوني في محيط تلة الخزّان بالقذائف المدفعيّة؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".