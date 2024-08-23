أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح".
واوضحت انه "بالنسبة إلى الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون فقد أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخص أخر بجروح".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: شهيدان وثلاثة جرحى في غارتين إسرائيليتين على ميس الجبل وعيترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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