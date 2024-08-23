أفادت وسائل إعلام هندية بأن "مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا بعد سقوط حافلة ركاب في نهر مارسيانجدي بوسط نيبال".
واشارت الى ان "حافلة ركاب هندية تقل 40 شخصا سقطت في نهر مارسيانجدي في منطقة تاناهون، وكانت في طريقها إلى كاتماندو قادمة من بوخارا".
واوضحت الشرطة النيبالية أنه "تم انتشال 14 جثة"، مؤكدة أن "الجيش يجري عمليات بحث وإنقاذ في موقع الحادث".
ويعد هذا الحادث جزءا من اتجاه مثير للقلق لحوادث الطرق في نيبال، والتي تفاقمت بسبب التضاريس الصعبة في البلاد وموسم الرياح الموسمية.
وفي الشهر الماضي، جرف نهر 66 راكبا في أعقاب انهيار أرضي دفع حافلتين إلى الخروج عن الطريق في نهر تريشولي في نيبال.
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