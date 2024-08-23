زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "مقاتلات تابعة لسلاح الجو قامت في وقت سابق اليوم، بهجوم دقيق وبناءً على توجيهات استخباراتيّة من قسم الاستخبارات العسكريّة والشّاباك والفرقة 252، على مجمّع قيادة وسيطرة تابع لحركة "حماس"، كان مخفيًّا في مبنى كان يُستخدم سابقًا كمدرسة "جعفر علي بن أبي طالب" في حي الزيتون في غزة".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "المجمع كان يُستخدم من قبل الحركة لتجميع العديد من الوسائل القتاليّة ونشاطات المخرّبين في المنطقة". وادّعى أنّ "قبل الهجوم، تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل احتماليّة إصابة المدنيّين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، مراقبة جوّيّة، ومعلومات استخباراتيّة إضافيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مجمع قيادة وسيطرة لـ"حماس" كان مخفيًا في مبنى يُستخدم سابقًا كمدرسة بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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