وزير خارجية بريطانيا: أكّدت في اتصال مع وزير خارجية إيران ضرورة تجنب التصعيد بالشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أنّه أكّد في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على "ضرورة تجنب أي تصعيد في الشرق الأوسط".

ولفت إلى أنّ "وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لغزة والإفراج عن الأسرى أمر حيوي لاستقرار المنطقة".

ويأتي ذلك، في ظل ترقب مستمر لهجوم من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.