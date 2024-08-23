حزب الله يقصف ثكنة راميم وموقع المطلة بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله ثكنة راميم وموقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابة مباشرة .
وأعلن حزب الله في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:25 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-8-2024 ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:10 من بعد ظهر يوم الجمعة 23-8-2024 التجهيزات التجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهم إصابة مباشرة.