حزب الله يقصف ثكنة راميم وموقع المطلة بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله ثكنة راميم ‏وموقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها ‏إصابة مباشرة .

وأعلن حزب الله في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:25 من بعد ظهر ‏يوم الجمعة 23-8-‌‏2024 ثكنة راميم ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.‏

كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:10 من بعد ظهر ‏يوم الجمعة 23-8-‌‏2024 التجهيزات ‏التجسسية ونقطة يتموضع فيها جنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهم ‏إصابة مباشرة.‏