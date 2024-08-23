سوليفان يتوجه للصين الأسبوع المقبل في أول زيارة لمستشار للأمن القومي الأميركي منذ 2016

يزور مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان الصين الأسبوع المقبل، وفق ما أعلن البيت الأبيض، في إطار الجهود التي تبذلها القوتان العظميان لإدارة الخلافات بينهما.

وتستضيف بكين سوليفان بين 27 آب و29 منه، وسيصبح بذلك أول مستشار للأمن القومي الأميركي يزور الصين منذ عام 2016، علمًا بأن مسؤولين آخرين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أبرزهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، زاروها خلال العامين الماضيين.

وتأتي الزيارة قبل أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني.

ويتوقع أن تواصل مرشحة الحزب الديمقراطية، نائبة بايدن الحالية كامالا هاريس، سياسة التحاور المرفقة بضغوط على الصين. من جهته، تعهد منافسها الجمهوري دونالد ترامب باعتماد سياسة أكثر صرامة حيال بكين.

وأبلغت مسؤولة أميركية بارزة الصحافيين بأن تعامل إدارة بايدن مع الصين لا يؤشر الى تليين النهج المعتمد حيالها، وأنها لا تزال مقتنعة بأن "هذه علاقة شديدة التنافس".

وأضافت "نحن ملتزمون القيام بالاستثمارات، تعزيز تحالفاتنا، واتخاذ الخطوة المشتركة التي يجب اتخاذها بشأن التكنولوجيا والأمن القومي"، في إشارة الى القيود الصارمة التي فرضتها إدارة بايدن على الصادرات التقنية الى الصين.

وتابعت "لكن في المقابل نحن ملتزمون إدارة هذا التنافس بمسؤولية والحؤول دون أن ينحو نحو النزاع".

ولم تحدد المسؤولة ما اذا كانت واشنطن تتوقع حصول أي اختراق في العلاقة بين البلدين خلال الزيارة التي سيتخللها لقاء بين سوليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وأشارت الى أن مسؤول الأمن القومي الأميركي سيذكّر بكين بالمخاوف الأميركية بشأن دعم الصين لروسيا في توسيع صناعاتها العسكرية منذ بدء حرب أوكرانيا. من جهتها، تشدد بكين على أنها لا تقدم دعما عسكريا مباشرا لموسكو، على عكس ما توفره الولايات المتحدة ودول غربية عدة لكييف.

ويتوقع أن يتطرق سوليفان خلال زيارته كذلك الى كوريا الشمالية والأوضاع في الشرق الأوسط لجهة الحرب في غزة، والتوتر بين اسرائيل من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى.