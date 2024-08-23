ضاهر: للتوجّه الى لامركزيّة انتاج الكهرباء بحيث يتمكّن كل قضاء من انتاج الكهرباء عبر شركات إنتاج خاصّة يساهم فيها أبناء القضاء

اشار النائب ميشال ضاهر في تصريح له، الى انه بعد الفشل غير المسبوق في ملفّ الكهرباء، أعيد طرح ما سبق وطرحته مرارًا بالتوجّه الى لامركزيّة انتاج الكهرباء، بحيث يتمكّن كل قضاء من انتاج الكهرباء عبر شركات إنتاج خاصّة يساهم فيها أبناء القضاء، على ألا يتملّك أي مساهم أكثر من ٥٪ من الأسهم كي نُبعد "الأحزاب" و"الحيتان" عن الاستفراد بتملّك تلك الشركات.

ولفت الى انه ‏بهذه الطريقة، يمكن للدولة الاستفادة من تأجير الشبكة لتلك الشركات في كلّ قضاء، ويستفيد المواطن من كهرباء ٢٤ على ٢٤ وبتكلفة أدنى بكثير. ‏فهل من يستمع ويتّعظ بعد أن وصلنا إلى العتمة الشاملة، أم أنّنا سنستمرّ بنحر الدولة والمواطن من أجل مصالح شخصيّة؟