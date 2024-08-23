حبشي: العتمة الشاملة نتيجة تراكم ومن المعيب بعد 40 سنة عجز ألا تتألف لجنة تحقيق برلمانية

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي الى انه "عندما لا يكون هناك صدق في التعاطي، سيدفع الناس والبلد الثمن، فحبل الكذب قصير، و"منا مكيفين" في الخصام الذي حصل في التيار". واعتبر بانه "من الضروري أن يعيد الناس حساباتهم، وبين النيات ومساعي البعض للتمديد لهم في السلطة فرق كبير".

وأشار حبشي في حديث تلفزيوني، إلى أن "العتمة الشاملة هي نتيجة تراكم"، لافتا إلى أن "مسؤوليتها تقع على مجموعة أفرقاء، خصوصا وزراء التيار"، وقال: "هناك سوء إدارة أوصلت البلد إلى هنا، فضلا عن سوء النية".

وتعليقا على كلام وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن "يا كهربا يا كرامة"، قال حبشي: "أصحاب هكذا معادلات "عم بدعوسوا" على الناس". أضاف: "من المعيب في مجلس النواب، وبعد 40 سنة عجز وعتمة شاملة، ألا تتألف لجنة تحقيق برلمانية".

وأشار إلى أن "هناك بصيص أمل عبر إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء".