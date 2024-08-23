"حزب الله" نعى أحد عناصره وأعلن عن استهداف مواقع حدب يارون والمالكية والعباد

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:20 من بعد ظهر ‏يوم الجمعة 23-8-‌‏2024 موقع حدب يارون ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

وأفادت بأنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الجمعة 23-8-‌‏2024 موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".

وكشفت أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الجمعة 23-8-‌‏2024 التجهيزات التجسسية في موقع العباد بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".

هذا، وكشف أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد سعيد محمود ذياب "حيدر" مواليد عام 1990 من بلدة برج رحال في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".