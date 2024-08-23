استئناف الدوريات التركية الروسية المشتركة شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، استئناف قواتها رفقة القوات الروسية الدوريات المشتركة في منطقة نبع السلام شمالي سوريا.

وأشارت الدفاع التركية، في بيانها، إلى أنّ الدوريات البرية المشتركة في غرب وشرق منطقة نبع السلام، تتم وفق "اتفاق سوتشي" بين البلدين في 22 تشرين الأول 2019، موضحة أنّ أول دورية مشتركة بين قوات البلدين جرت في 1 تشرين الثاني 2019.

وحتى 5 تشرين الأول 2023، أجرت قوات البلدين 344 دورية مشتركة، لتتوقف بعدها بسبب الأوضاع الأمنية.

وذكرت الدفاع التركية أن الدوريات المشتركة في منطقة نبع السلام استؤنفت من جديد بمشاركة 4 مدرعات تركية (2 من طراز بارس و2 من طراز كيربي) و24 عنصرا.

وشددت على ضرورة حماية الحدود التركية والسكان المدنيين في المنطقة وتأسيس الاستقرار شمالي سوريا.