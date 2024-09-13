ابدى المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار استغرابه بسبب غياب اجراءات الحماية في منطقة مكب برج حمود بعد توسع جبل النفايات. واشار الى صعوبة عملية اخماد الحريق، وقال: "تم حصر النار برقعة معينة، ولكن يجب منع الهواء عن الرقعة للتمكن من اخماد الحريق بشكل كامل".

كانت هذه تفاصيل خبر خطار: عملية اخماد حريق مكب برج حمود صعبة لكن تم حصر النيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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