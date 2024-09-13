نقابة موظفي المصارف التقت يقظان: ثمة رؤيا مستقبلية لمعالجة الأزمة المالية تبدأ باصدار قانون اعادة هيكلة المصارف

التقى المجلس التنفيذي لـ "نقابة موظفي المصارف في لبنان"، نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور بشير يقظان، حيث تم التداول في مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي.

وتركز النقاش على أوضاع المصارف في شكل عام، ومصير الودائع وأموال المودعين، بالإضافة إلى مناقشة شؤون موظفي المصارف في شكل خاص. كما وتم استعراض التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي والبحث في الحلول الممكنة لحماية حقوق المودعين وضمان استقرار أوضاع الموظفين في ظل الظروف الراهنة، نظرا إلى انعكاس الاستقرار المصرفي على كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية عامة وموظفي المصارف خاصة، والبالغ عددهم بآلاف.

وتحدث يقضان عن معظم الأمور المحيطة بالقطاع المصرفي بشفافية ووضوح حددا الرؤيا المستقبلية لمعالجة الأزمة المالية والتي تبدأ عبر اصدار قانون اعادة هيكلة المصارف وقانون إعادة التوازن المالي من قبل مجلس النواب.