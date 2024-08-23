أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "الأصوات التي سمع صداها في الهرمل سببها هجوم إسرائيلي استهدف سوريا". وفي وقت سابق، أكّد صحيفة الوطن السورية سماع دوي انفجارات في سماء حمص.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الأصوات التي سمع صداها في الهرمل سببها هجوم إسرائيلي استهدف سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.