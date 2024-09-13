وفد بقاعي موسّع ناقش مع مولوي زيادة مخصّصات البلديّات من الصندوق البلدي المستقل

ناقش وفد بقاعي موسّع مع وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي، شؤوناً عامّة، ومطالب البلديات البقاعيّة، لا سيّما زيادة مخصّصات البلديّات من الصندوق البلدي المستقل، والإفراج عن مستحقّات البلديات المتأخّرة لدى الصندوق.

وقد وعد مولوي ببت هذا المطلب في موازنة 2025.

كما بحث المجتمعون بملف رخص البناء البلديّة، والسبل الآيلة إلى حسن تطبيق هذا القرار المنتظر صدوره.

وقد ضمّ الوفد منسّق عام تيار المستقبل في البقاع الأوسط سعيد ياسين، رئيس إتحاد بلديات البقاع الأوسط محمد البسط، رئيس إتحاد بلديات السهل محمد المجذوب، رئيس إتحاد بلديات زحلة ملحم الغصان، رئيس بلدية عنجر وارتكس خوشيان، رئيس بلدية سعدنايل حسين الشوباصي، رئيس بلدية المرج منور الجراح، رئيس بلدية السلطان يعقوب أحمد الجاروش، رئيس بلدية شتورة نقولا عاصي، رئيس بلدية مجدل عنجر عدنان ياسين، رئيس بلدية المريجات جمال بشعلاني، رئيس بلدية مكسة عاطف الميس، ورئيس بلدية الروضة ماجد القرعوني.