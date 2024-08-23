شكرا لقرائتكم خبر عن برلين ولندن.. تفاصيل الزيارة الأولى لرئيس الوزراء البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد سبعة أسابيع من توليه منصبه، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القيام بزيارته الأولي لبرلين، الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تُجري مراسم استقبال رسمية لزعيم حزب العمال أمام مقر المستشارية في برلين. العلاقات الألمانية البريطانية وكان المستشار الألماني أولاف شولتس وستارمر التقيا في وقت سابق خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن.

كما التقيا خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إنجلترا، والتي عقدت بعد وقت قصير من تولي ستارمر منصبه في 5 يوليو. تعميق التعاون وكان سلف ستارمر المحافظ ريشي سوناك قد قام بأول زيارة له لبرلين في أبريل هذا العام، بعد مرور 18 شهرًا على توليه السلطة.

واتفق الجانبان، في ذلك الوقت، على تعميق التعاون في مجالي الأمن والدفاع.