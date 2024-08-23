شكرا لقرائتكم خبر عن 79 هجومًا روسيًا.. استمرار القتال العنيف شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، أن قواته صدت عشرات الهجمات الجديدة التي شنتها القوات الروسية.وأفادت هيئة الأركان العامة في كييف في تقريرها اليومي عن الوضع بوقوع إجمالي 79 هجوما روسيا، بعضها باستخدام المدفعية والدعم الجوي، من جميع الجبهات في شرق أوكرانيا.وأفادت التقارير بأن النقطة المحورية كانت مجددا في المنطقة حول بوكروفسك على أطراف دونباس.وحاولت الوحدات الروسية هناك تحصين مواقعها وتوسيع مكاسبها على الأرض التي تحققت في اليوم السابق. وبشكل عام تعرضت قوات الدفاع الأوكرانية في هذه المنطقة لنحو 20 هجوما في اليوم الأخير.كما تردد أيضا وقوع قتال عنيف مماثل في المنطقة المحيطة بتوريتسك. وقالت التقارير إن القوات الأوكرانية صدت العديد من الهجمات التي شنتها القوات البرية الروسية، فيما هاجمت المقاتلات الروسية المواقع والمستوطنات الأوكرانية بالصواريخ.لم تكشف هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن أي معلومات عن الوضع الحالي لتقدم قواتها في منطقة كورسك جنوبي روسيا.وقالت فقط إن القوات الجوية الروسية شنت عدة هجمات في المنطقة، مستخدمة نحو 20 قنبلة انزلاقية.